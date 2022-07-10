大陸社會科學院經濟研究所網站日前公布「2022年5月份外貿形勢分析與展望」指出，今年下半年的就業壓力可能仍比較大，人民收入可能面臨進一步下降風險，國內消費性需求大規模增長的可能性不高。

這篇分析文章稱，從5月份資料來看，進口月增長趨勢處於低位，明顯低於出口的恢復速度，反映生產驅動和消費驅動的進口需求均面臨較大障礙。

一方面，受當前疫情影響，當前大陸加工貿易受到較大影響，企業中間品進口仍處於低位，但是如果6月份後疫情完全好轉，則進口增速有望逐步上升。隨著疫情緩解，第三季進口有望繼續保持中高速增長。

大陸製造業採購經理指數（PMI）由4月的47.4上升到5月份9.6，反映企業的生產活動開始好轉。而且，進口指數由4月份的42.9上升到5月份的45.1，6月可能繼續上升。

另一方面，疫情對就業的負面影響可能維持一段時間，失業率可能在下半年仍處於高位，人民收入上升的難度較大，這都將使得國內消費性需求下降，對進口形成較大壓力。隨著人民可支配收入的提高，人們對進口食品、服裝、首飾、煙酒、電子產品等產品的需求不斷上升。

但是，面對疫情造成的不確定性以及對未來收入下降的擔憂，可能強化消費者的預防性儲蓄動機，個人消費可能更加謹慎，從而使得消費品進口受到負面影響。而且，今年下半年的就業壓力可能仍比較大，人民收入可能面臨進一步下降風險，國內消費性需求大規模增長的可能性不高。