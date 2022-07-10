大統吳家是高雄三大地主之一，旗下大統百貨更曾是南臺灣百貨第一把交椅，它如何一步步趁勢崛起？為何近年聲勢卻又從全盛時期逐漸下滑？

6月30日晚上，全球量販巨頭好市多（Costco）宣布，將砸10.5億美元（約合新台幣312億元），從台灣合資夥伴大統集團手中買下其持有的45％股權！

「大統究竟是何方神聖？」消息一出，讓曾盛名一時、成立64年來，卻都十分低調的「百貨南霸天」 大統集團 ，再度成為鎂光燈焦點。

其實，大統集團的「實力」本就不容小覷，它是高雄知名的「土地公」，也曾是「百貨南霸天」。

2020年由興富發總裁鄭欽天以個人名義，斥資15億元接手當時已熄燈的華王大飯店，原址預計將在今年改建，推出樓高37層的千戶大案「港灣一號院」的土地，正是從吳家手中買下。

擁高雄黃金地段的神祕地主

「提到高雄大地主，除了陳家（陳啟川家族）以外，就是大統吳家了！」住商不動產鳳山文山加盟店店長鄭啟峰指出，華王大飯店外，包括大新百貨、大統百貨與大立百貨合計超過3千坪的土地，以及高雄市澄清湖風景區的麥當勞、青島東街的三角窗店面、鳳山區千坪面積的停車場等，都是大統吳家持有的土地。

高源不動產估價師事務所長陳碧源觀察，由於高雄市中心可開發土地稀少，近年土地價格水漲船高，位於前金區的大立百貨土地加建物價值約34.16億元，苓雅區的大統百貨和平店也上看48億元的估值，而過去有地王身價的大統百貨五福店，身價依舊有29.38億元，大統集團光是三筆指標不動產價值，就來到111億元規模。

只不過，由於吳家每筆土地幾乎都以自然人持有，無法確切統計，加上吳家過往行事作風都相當低調，市場也鮮少有吳家的不動產交易，因此大統集團到底有多少土地、累計價值多高，除了家族人士以外，外界難掌握全貌。

但從大統吳家持有的土地外傳超過10萬坪，其中，更有不少位於高雄黃金地段來看，吳家目前手握的 土地價值 無疑相當驚人。事實上，大統集團早期的發跡，可說和南台灣百貨的崛起同步。

白手起家的大統集團創辦人吳耀庭早年從事營造業務，也經營過衣料毛線生意，後來萌生做百貨商場的念頭，於是1958年選在高雄最繁華的鹽埕區，開設第一家「大新百貨」，那是台灣第一家引進手扶梯的百貨。

接著是地上九層、地下兩層、近萬坪營業面積的大統百貨開幕。在1980與1990年代初期，大統百貨不僅有台灣首創的透明電梯，頂樓的兒童樂園還有海盜船、小火車、咖啡杯，居南台灣百貨之冠，也曾是東南亞最大的百貨公司，風光一時。

版圖橫跨零售、飯店、畜牧

1984年， 吳耀庭 又在中華路與五福路交叉口開設第三家「大立百貨」，雖然初期與大統百貨同質性高，營運不如預期，但7年後引進日本伊勢丹百貨合作，轉型為大立伊勢丹百貨，再度以南台灣第一家日式百貨公司的姿態，站穩南台灣百貨領頭羊的地位。

後來，大統更與美國量販店Price Club搭上線，打算將其引進台灣，碰巧遇上Costco與Price Club整併。1996年，雙方合資成立「好市多股份有限公司」（Costco President Taiwan），大統持有45％股權，20多年來一直是集團旗下最賺錢的金雞母。

吳耀庭的事業版圖除了百貨零售外，還跨足畜牧、高爾夫球場及飯店業，1968年在高雄設立的華王大飯店，同樣以全台第一家採鋼骨結構興建的五星級觀光飯店吸睛。

儘管靠著雄厚的土地資產和先行者優勢在高雄打造百貨王國，但隨著新光三越、漢神、夢時代等連鎖百貨業者揮軍高雄，曾經的百貨南霸天也在激烈的競爭下，漸漸失去領頭羊的地位。