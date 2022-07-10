根據《財訊》報導，6月30日，美國連鎖零售龍頭好市多拋出震撼彈，宣布以10.5億美元買下大統集團持有的台灣好市多45%股權，交易完成後，台灣好市多也將成為台灣唯一一家純外商投資的量販店。

數字會說話。從近年來好市多揭露的財報資料顯示，台灣好市多的獲利豐厚，早已是集團旗下的金雞母。好市多2021年會計年度營收與獲利，都創下歷史新高，其中台灣好市多的淨利率更高居全球之冠。也因此，令外界不解的是：為何大統集團在大賺之時決定出脫持股？只剩下百貨業為主體的大統集團，下一步會是什麼？

多了大資金 集團如何運用

《財訊》報導指出，堪稱全球量販龍頭的好市多，當年是由大統集團創辦人吳耀庭2房長子吳振華引進台灣。1997年，吳振華與好市多在高雄成立第1家量販店後，至今在台灣已擁有14家分店。

「只要他（指吳振華）點頭就可以成交（出脫台灣好市多持股的交易）。」百貨業人士分析，「好市多估計，這項收購日後可為好市多每股純益挹注1%至1.5%。因此，應該不是吳振華想賣，畢竟是集團旗下的金雞母，而是好市多基於商業考量，才主導這起交易的發生。」

《財訊》分析，事實上，隨著漢神百貨、新光三越陸續進駐高雄，經營得有聲有色，昔日曾是全台灣百貨業龍頭的大統百貨早已今非昔比。再加上這兩年突如其來的疫情，也讓百貨經營更是雪上加霜，因此頻傳吳家對事業另有考量。

知情人士透露，「如今大統集團旗下的大統或大立百貨專業經理人，都已對外表態想要出租整棟百貨的意願；甚至也有與台北幾家百貨公司談合作，但至今都尚未成案。」

《財訊》也向吳振華長子、掌管百貨事業部與土地資產事業部總經理吳冠威求證，大統集團出脫台灣好市多持股的原因與下一步，但他僅低調表示：「未來大統集團百貨零售事業會有新的規畫，但一切還在規畫中，現在敏感時機不便多做說明。」

然而，好市多這起交易曝光，仍讓向來神祕且低調的大統集團吳家，再度成為市場的焦點。

《財訊》報導指出，大統集團於1950年由紡織品貿易商吳耀庭所創立。他的思想前衛、新穎，1975年在高雄市中山路、五福路口創立大新百貨時，是台灣第1家裝設電扶梯的百貨公司，也讓該地點一度成為高雄市地價最高的地王，甚至曾是台灣營業額最高的百貨。