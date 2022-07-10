民進黨桃園市長參選人林智堅近期深陷論文抄襲風波，從總統蔡英文、蔡政府高官到黨內人士紛紛表示力挺。前民進黨立委沈富雄表示，林和民進黨高層犯了一個很大的錯誤，就是低估這件事的嚴重性，他甚至預測林可能會退選 。此說法引熱議，大批網友則直呼「不可能」，認為沈太高估綠營的標準。

沈富雄8日在《少康戰情室》節目中表示，他問一些挺綠的朋友，林智堅有沒有抄襲？他們百分之百都說有，他們是憑自己的判斷，但一些綠的電視台是舉全黨之力、舉全部之力，就是要挺林。

沈富雄指出，所以大家都說要比對論文，因為比對採用的是科學軟體，到底是否達到抄襲的標準，非常清楚。林智堅和蔡英文、民進黨高層，犯了一個很大的錯誤，就是低估這件事的嚴重性、低估這件事對民進黨的傷害及續航力。他預測，不排除在登記之前，林智堅撐不下去了，也許要退選 。

此說法引掀熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「退選？不可能啦！」「沈大老顯然太高估綠營的道德標準了」、「民進黨的政治素養有這麼高？我第一次聽說」、「抄跑部隊只關心年底選舉贏不贏，沒在跟你禮義廉恥的啦」、「放心！不會退！且易當選！要怪就怪李眉蓁案KMT太無拗力」。