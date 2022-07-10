跌深就是最大利多，就有機會出現反彈！大盤最好是留長下影線或是量急縮，反彈力道才會強；主要還是看重量級股台積電、聯發科、長榮動態而定，景氣轉佳的工業電腦、汽車零組件、網通及內需加上航空股，可多加留意。(圖/先探投資週刊提供)

在聯準會急速拉升利率壓抑通膨下，美股上半年跌幅以科技股最凶，那指下跌三二．四七％、費半高達三六．○六％，標普也下跌二三．七％，道瓊跌十八．四％最少；台股則下跌十八．二五％，相對不大。下半年以來美股科技股漲跌互見，但是與台股關係較密切的費半指數出現破底，台灣電子股繼續殺低，尤其投信原先認養相關的如順德、漢磊、世芯、智原、創惟、雙鴻、精材等開始棄養大跌，而權值王台積電也創波段新低，聯發科貼息後跌勢未止，電子股肅殺氣氛濃厚。

科技股飽受降價、庫存利空

主要是美光看淡後市，下半年開始費半又跌、今年累計跌接近四成，台股反應更大，尤其繼馬斯克看壞景氣認為要裁員後，臉書母公司Meta執行長祖克伯向員工示警，嚴重經濟衰退恐降臨，今年工程師招聘人數至少縮減三成，亦警告下半年成長將放緩。台灣則是電子公司及外資同步看淡言論及報告一一出爐，仁寶就說保守看下半年；外資更是卯起來調降績優半導體股評等，例如ＩＣ設計雙高價股聯發科、聯詠等等一連串；下游大廠紛紛把庫存過高列為警戒項目。降價、庫存等利空，使得電子股跌勢凶猛，主要半導體股近一年來股價幾乎都腰斬，景氣循環關聯性較高的驅動ＩＣ天鈺及敦泰，去年幾乎出現十幾倍速度上漲，現在景氣下降股價跌不停，轉眼間已修正超過六成，去年掛牌的電源管理廠力智，股價轉眼間只有天價的四折不到。

今年國際間黑天鵝到處飛，最主要推手還是俄烏戰爭，使得與民生相關密切的油價及大宗物資大漲，逼得美國聯準會承認去年錯估通膨壓力，今年快速拉升利率，即使犧牲經濟成長也在所不惜，並認為美國經濟硬著陸可能性的存在。六月一次升息三碼後，基本利率來到一．五至一．七五％，接下來七月將再升息三碼可能性高，則利率將達二．二五至二．五％的中性水準，去年此時還是幾乎零利率，加上縮表開始進行，資金成本的拉升，科技股首當其衝，加密貨幣更是崩盤，重量級公司例如臉書股價只有天價的三成不到、輝達及超微股價幾乎都是天價的四折左右，特斯拉則打五折。

利空鈍化才有利築底

重點是接下來美國將進入財報周，以美光打頭陣就說看淡後市，台灣則出現第三季DRAM價格將降價一成新聞，加上前述臉書及特斯拉說要裁員或減少支出，看來科技股財報似乎利空大於利多。其實股價都已經大跌一段，如今利空再現，就看股價反應是否利空鈍化？若能，就有利築底。

當然更重要是七月聯準會升息三碼機率大，因為六月美國一次升息三碼，油價從一二三美元打回一○一美元，這次升息看看是否能否將油價打回九○美元以下，果如此有助通膨下降，九月升息壓力將會大減，有利股市反彈；當然若油價還是在一○○美元以上，聯準會升息壓力只會增不會減。此外，美元指數也是觀察焦點，近期創新高又不利股市。德股創今年新低，國際股市又面臨抽資金利空。

幸好其他原物料大宗物資價格以今年最高價計算，已回檔二至四成，總體壓力也不會像上半年大。加上股市跌深，就有利反彈。若再加上疫情趨緩、消費出籠，對經濟是有利的。預計道瓊二九○○○點、標普三六○○點、那指一萬點將具大支撐。季線則是上檔壓力所在。費半二二五○點上下五○點支撐。

亞洲股市目前就看中國，在封城過後經濟急轉直下，但也加速救經濟動作，且接下來就是第四季政治大戲二十大登場，經濟及股市都要救，短線深滬股市持續向年線推進。韓股與台股一樣持續破底，日股則表現較強，軍工股如三菱重工、石川島播磨重工等表現都不錯。

台股外資今年來累計賣超台股金額已超過九五五○億元，不僅為亞股賣超最用力的市場，也持續改寫台股史上賣超新高，而上周大盤跌掉九六○點或是六．二七％也是創紀錄。現階段電子業尤其是消費型產品幾乎都是利空，包括手機、NB/PC，甚至外資也調降伺服器今明兩年出貨量，更不用說面板續跌，記憶體展望看空，加上庫存問題開始被放大等，都有待消化負面消息。只有邊境解封對觀光旅遊及航空是利多。

外資賣超何時踩煞車？

台股這次從歷史一八六一九高點計算，跌至一三九八五點，累計下跌超過四千六百點，理論上一萬四千點上下兩百點應具支撐，應有跌幅三分之一反彈，也就是向一五六○○點上下彈升機會。短線先等等利空不跌。

個股上就看台積電何時止跌，一般預估ＰＥ十三倍計算，約在四一○元上下二○元具支撐，法說會是轉折點。其次是聯發科，貼息後股價已腰斬，必須這兩檔龍頭股止跌拉升，才利電子股跌深反彈，目標約在月線附近；電子股較特別的是大立光，股價已經不再破底了。相對過去兩年深受缺料之苦的工業電腦族群，如今缺料不再，且隨著解封，國際訂單逐漸增加，有業績利多的振樺電、廣積、飛捷、連宇等較看好。半導體股若跌深就只是反彈，勿視為回升！

六月營收陸續公告，網通股如預期表現不錯，仲琦及明泰同創歷史新高，明泰單月營收不僅較去年同期增加四一％，亦較五月成長六三．四％，另第二季營收八二．八七億元，創下歷年同期新高。中磊、智易、智邦業績預計也將不錯。

再來傳產股最重要是貨櫃三雄長榮及陽明，該兩檔股價包含除息在內都幾乎下跌六成以上，再次強調這種高獲利以及預估高淨值股，股價若未能止跌，對台股是不利的。長榮五日領軍彈升，一百元必須站穩就有利填息向一○八元推升機會。七五至八○元以下可視為支撐。陽明隨長榮而動。另注意，若反彈融資馬上又增加，那麼上漲空間相對較有限。

資金擁抱軍工航太股

至於汽車零組件族群，原本強勢，近一周為台股重挫也補跌，強勢股一般若補跌後，隨後跟著指數反彈都很容易創高。這次台股汽車供應鏈主要隨中國補助購買汽車拉抬銷售量，中國汽車族群平均上漲約九成，短線進入整理，但是有政策鞭策，汽車銷售量必須拉升，六月份已見成效，汽車銷售已超過一○三萬輛，其中新能源車銷售更熱，從比亞迪銷售就可見到，該公司六月新能源汽車（插電式混合動力、純電動車）銷量十三．四萬輛，已占中國汽車銷售約十分之一；上半年度累計新能源車銷量六四．一萬輛、年增三一四％，超過特斯拉上半年銷售的五六．四萬輛，而台灣比亞迪供應鏈包括元山、泰碩、胡連、康舒等可注意。其他預期將受惠中國拉抬汽車產業的零組件相關股，包括東陽、堤維西、帝寶、貿聯ＫＹ、車王電、智伸科、裕日車及裕隆，還是可追蹤。因為中國預計要拉抬汽車產業至少到明年初，上述公司業績正要陸續顯現加分效用，中長多不變，拉回至月線至季線之間可注意。

再來就是軍工航太產業，在俄烏戰爭及中國積極擴充軍備下，刺激歐盟各國尤其是英德法以及日本提高國防預算，過去這些國家國防預算通常在ＧＤＰ一％以下，如今預計將提高至二％，增加一倍，合計將是上千億美元的預算增加，對波音有利，間接也有利漢翔、駐龍、晟田，加上台灣國防預算也提高至三七二六億元，較前一年度增加三％，創下歷年來最高紀錄，若再加上新式戰機（六六架F-16V）採購特別預算四○一億元，共計四一二七億元，對於漢翔、全訊、台船都有利。

至於邊境解封，內需股可望受惠，除觀光飯店外，航空的華航及長榮航較看好，長榮航股價約在大股東近期買進附近可參考。

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