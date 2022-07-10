退休離不了一個「錢」字，年輕拚盡全力的存錢，就是為了早日實現這一目標，若能提前退休，則再好不過。但在存錢的同時，不妨思考退休後的生活方式、開銷，在制定存錢計畫也能減輕自己壓力，對未來的資金所需有更加深刻的認知。

「我現在必須極盡所能的存錢，其他事情以後再做打算」這是目前很常見的思維，尤其是在渴望提早退休的年輕人之中。CNBC報導，摩根資產管理退休解決方案主管里斯特（Ann Lester）撰文指出，這種想法一點也不少見，「先存錢，後規劃退休生活，最終實現財富無憂享受退休生活」。

「搞清楚自己想要什麼退休生活」里斯特說，許多年輕人依循目前的消費和生活方式制定儲蓄方針，但他們沒想過，退休後的支出可能會與現在天差地別；她建議，應該先仔細規劃自己退休生活，或許未來的你會想在退休後去兼職，或是搬到生活成本更低的地區居住。

簡而言之，里斯特認為，「在了解自己想要怎麼花錢以前，你無法知道自己需要存多少錢或何時能退休」。

如何制定退休生活？其實很多時候往往事與願違。里斯特舉自己為例，她和丈夫剛結婚時搬到義大利，想像中是在美麗的村莊悠閒散步，在咖啡廳吃美食，但現實卻是在周末與一般人一樣忙於家務，無法與親友緊密的見面，且沒有車代步，只能步行採購，最終認清現實黯然搬回美國。

里斯特解釋，如果你有意退休後搬家，需要設想自己是一個長期居住「當地居民」的身分，而不是遊客。因此在決定離開勞動力市場前，試水溫是一個比較穩妥的方式。

里斯特表示，如果打算做志工，或是在俱樂部、運動上，可以接觸相關機構或同好，以確認自己是否想要這樣的生活，再將身心投入其中。退休尤以培養副業最為常見，而這也需要事前打好基礎，以便計畫更易於實現。

所以，退休到底需要多少錢？這無法精準預測。里斯特認為，從退休年齡、業外收入的能力，以及身體健康程度和壽命，這些都是無法一口說死的，所以盡可能預估你會使用到多少資金和時間。

里斯特通常會說，目標至少是退休前年薪的7成，但如果每年都希望來趟奢華的假期，或是住在生活成本較高的地區，這部分就需要再提高。