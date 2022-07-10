《國防新聞》（Defense News）8日報導，美國下一代陸基洲際彈道飛彈LGM-35「哨兵」（Sentinel）未來用於攜帶核彈頭的Mk21A重返大氣層載具（RV），近期於首次試射中發生意外，火箭載具升空約10秒後便直接爆炸。

根據報導，本次測試於加州范登堡太空軍基地（Vandenberg Space Force Base）舉行，目的是在次軌道（suborbital）驗證LGM-35的初步設計概念和相關酬載技術。由於該型飛彈尚未研發完成，Mk21A以「牛頭人2型+」（Minotaur II+）火箭搭載升空，後者由已退役LGM-30「義勇兵」（Minuteman）和現役LGM-30G「義勇兵3型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈的零件共同組成。

《國防新聞》表示，試射於當地時間6日夜間約23時進行，但才升空約10秒便發生爆炸。范登堡基地稱意外並未造成人員傷亡，火箭碎片僅散落於發射台附近；《聖路易奧比斯波論壇報》（San Luis Obispo Tribune）則報導，爆炸導致范登堡基地發生火災，當地消防局前去支援，火勢約在當地時間7日凌晨1時被撲滅。

目前還不清楚事故發生原因，范登堡基地已宣布成立調查委員會，以釐清意外真相。新聞網站「The Drive」軍事專欄「The War Zone」指出，范登堡基地最初稱將於7日早晨展開試射，不清楚為何最後改於6日夜間進行。

LGM-35即為「陸基戰略嚇阻」（GBSD）計畫的產物，Mk21A則是新飛彈用於攜帶核武的關鍵設備；《國防新聞》表示，Mk21A將攜帶安全性和控制性獲得提升的新型W87-1核彈頭，取代現役的W78和W87核彈頭，當量約為30萬噸黃色炸藥（TNT）。