月薪10萬是不少人憧憬的目標，但有網友出社會4年實現後，不僅不覺生活好轉，反而因房租、物價上漲，且還要負擔父母醫藥費，坦言收入明明翻倍成長，生活卻越來越痛苦。貼文引起網友共鳴，稱物價上漲確實讓人吃不消，尤其房價的部分更是難以負擔。

這名網友在PTT八卦板發文，從小就非常憧憬能早日實現月入十萬的目標，如今出社會四年，雖然成功達成目標，但薪水的成長並沒有讓生活過得更加滋潤。他悲嘆「痛苦指數一點都沒有下降的感覺」。

他說，房租和物價飆漲，隨便一餐都一兩百，生活品質無法提升，父母身體也不如以往，醫藥費也是一個重擔，房子更是想都不敢想，「不知道是不是各種對生活開銷的擔憂，現在對什麼都興致缺缺」。

種種的不順心讓他納悶，「為什麼收入比剛出社會時多了一倍，但生活則是越來越痛苦呢？」。

文章曝光掀起廣泛討論，不少人有感物價飛漲，尤其是房價更是驚為天人，「房子很貴啊」、「通膨阿」、「真的有同感，底薪130k，含分紅勉強脫離甲級貧戶，但煩惱還是跟你一模一樣」、「台灣車房世界貴」、「月收10萬現在真的沒有鬆懈的本錢」、「房價物價漲的比薪水快就是這樣了」、「物價漲更高，尤其這幾年超誇張」。