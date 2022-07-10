國民黨年底苗栗縣長陷入內戰亂局，兼任縣黨部主委的苗栗縣議長鍾東錦仍未放棄參選，對黨徵召的縣長參選人謝福弘仍消極杯葛，甚至連縣黨部都不讓謝使用。黨務人士透露，為了讓選戰順利開展，縣黨部主委已研擬近日換人。

據了解，目前黨中央規劃，將由謝福弘接手鍾東錦，兼任苗栗縣黨部主委，讓競選辦公室與縣黨部完全整合，爭取年底勝選。

至於何時對鍾東錦黨紀處分？黨務人士直言，黨內仍要以和為貴，畢竟也還沒正式登記，就持續溝通，希望不要有那一天。但考量828全代會黨主席朱立倫將為22縣市長參選人授旗大造勢，隔天就要登記，真要有黨紀處分不會超過828。

國民黨6月29日徵召謝福弘參選苗栗縣長後，鍾東錦不僅隨即在臉書透露年底苗栗縣長選舉「四強鼎立」的違紀參選心跡，至今也拒絕為謝輔選，甚至還拒絕出借縣黨部空間讓謝造勢，杯葛黨中央徵召決定。

為讓鍾東錦釋出縣黨部空間給謝福弘使用，黨中央組發會介入溝通，卻先是被鍾要求黨中央須正式行文。黨中央發出正式公文給縣黨部後，鍾又以看不懂公文為由拒絕釋出空間，還揚言要朱立倫或黨秘書長黃健庭親自致電才做數。

基於以和為貴，黨務高層親自致電向鍾東錦溝通，雖獲鍾口頭應允，但縣黨部空間卻至今仍未提供謝福弘使用。

地方人士透露，謝福弘原本7月7日要在縣黨部舉辦18鄉鎮誓師大會，宣示自己是正藍軍提名的苗栗縣長參選人，但就是因鍾東錦杯葛，不少藍營基層也被鍾策反，擔心人叫來了卻仍進不了縣黨部，最後決定活動展延。

地方藍營人士直言，黨中央已徵召謝福弘參選苗栗縣長，但鍾東錦卻霸占縣黨部不讓謝使用，甚至連縣黨部外牆看板至今也仍是掛鍾自己形象照，完全無視黨中央與謝，「已形同叛變」，黨中央不應沒有任何強勢作為，時間拖愈久整合愈難。

該地方人士透露，黨中央現在拜託黃派大老的前縣長傅學鵬、流派大老的前縣長劉政鴻與現任縣長徐耀昌去勸說鍾東錦，但明顯效果有限，特別是徐雖檯面上支持謝福弘，暗地卻幫鍾找競選總部場地，這樣國民黨在苗栗要怎麼整合？

但黨務人士無奈表示，黨中央多次與鍾東錦溝通，但常是前一刻講好，一轉頭承諾又變掛。黨務人士說，黨中央還是希望持續溝通，但選戰開打在即，縣黨部輔選機器還是要盡快歸隊，這一部分最近就會處理。