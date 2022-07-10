民進黨桃園市長參選人林智堅遭爆在中華大學與台大國發所的論文都涉嫌抄襲，其中中華大學董事長李姸慧更被起底是民進黨現任新竹市議員與黨發言人，如今媒體人進一步加碼揭發黑歷史，指出李姸慧過去曾因財產一年內翻倍卻未申報，遭監院重罰300萬元。

民進黨發言人李姸慧卻身兼中華大學董座，引發質疑，資深媒體人黃揚明在臉書表示，李姸慧2017年就因財產申報不實，前一年所得總額竟大增一倍，遭認定異常增加，且李姸慧並未說明，因此在2021年重罰300萬元。黃揚明指出，300萬也是該條款的最高罰金，可見情節有多嚴重。

資深媒體人黃揚明爆料，李姸慧過去10年就因財產申報不實兩次受罰，總金額高達346萬。(圖／黃揚明臉書)

黃揚明說，李姸慧當時表示是丈夫公司所得未能及時入帳的時間差，導致會計申報疏失，但事實上這也不是第一次因財產申報被罰，在2012年時，李姸慧就因不實申報財產遭罰46萬，大酸「一個10年內因財產申報問題被罰過2次的民進黨發言人／中華大學董事長／新竹市議員」。

對於立場受質疑，李姸慧則強調董事會不會干涉校務運作，林智堅的論文審查也會也獨立小組運作檢驗，要外界別潑髒水，做不實揣測，但本人卻也不避嫌，到林智堅的臉書論文說明文章下大喊加油「衝衝衝」。