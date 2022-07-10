林智堅論文門狂燒，儘管本人表示不會再對此回應，卻仍止不住火，對此名嘴姚惠珍為林智堅護航，表示林在新竹市的政績有8、90分的話，「為何大家要一直糾結他十年前的論文」？

姚惠珍8日在政論節目上表示，林智堅要選的是市長，如果他的市政成績是80芬甚至90分，那大家又何以要一直糾結他10多年前的那幾篇論文。姚惠珍說，現在年輕人都有念私校就矮人一截的想法，林智堅或許以前比較不會念書，所以在從政後去補足學歷，她認為這件事打到最後，恐會面對反撲的力量，「我就不信桃園、新竹寫過論文的人會比沒寫過的多」。

另一名來賓媒體人尚毅夫聽不下去，當場反問姚惠珍，表示選舉公報都是公開資訊，若未來台大認定林智堅確實涉及抄襲，剝奪碩士論文與資格，那就表示公報上面的「台大碩士」學歷是騙人的，要如何跟人民交代，這是誠信問題。

姚惠珍則反駁，若是誠信問題，那當然林智堅也不用再選下去，但就是因為現在台灣社會太注重這些，才會讓許多年輕人無法取得好學歷，更呼籲「要查就所有政治人物都去查」。

不少網友看傻，紛紛開嗆「什麼鬼邏輯」、「有夠雙標」、「照她的說法，犯錯過了10年就都沒事了啦」、「想當初民進黨狂攻管中閔文化大學學歷」、「所以小時成績不好，長大以後走後門都沒關係的意思」、「換個顏色妳還會這樣說嗎」、「世界奇觀啊」、「那乾脆全面開放抄論文，人人都是台大碩士」。