斯里蘭卡爆發70年來最嚴重經濟危機，總理威克瑞米辛赫今天在眾怒下宣布辭職，但他在首都可倫坡（Colombo）的住宅仍遭到示威民眾縱火焚燒，他本人則已前往安全地點躲避。

法新社報導，威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）的辦公室發布聲明稱：「抗議民眾闖入總理威克瑞米辛赫的私人住宅，並在宅內縱火焚燒。」

社群媒體上流傳的影片顯示，群眾放火後高聲歡呼。警方表示，目前尚無人員傷亡通報，且威克瑞米辛赫和他家人事發時都不在屋內。

斯里蘭卡經濟崩潰、民生物資極度短缺，民眾4月起發起數波大規模示威，迫使當時的總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）於5月9日下台，之前已曾4度出任總理的威克瑞米辛赫則於3天後緊急回鍋，並兼任財政部長。

今天動亂發生後，威克瑞米辛赫與數名政黨領袖進行會商，以決定要採取哪些步驟因應。此後威克瑞米辛赫的辦公室發布聲明，稱他願意辭職，以促成囊括所有政黨的新政府成立。

一名斯里蘭卡政府消息人士表示，威克瑞米辛赫先前即已被護送到一個安全地點。

隨著民眾憤怒持續升溫，大批示威者今天也衝進總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）的住所和辦公地點，高喊要他下台，軍警皆無力攔阻。

據報導，拉賈帕克薩昨天已被護送離開官邸，以保護他的安全。（譯者：施施）1110710