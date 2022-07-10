臺東成功規模4.2地震 最大震度臺東縣3級 05:532022/07/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 臺東成功規模4.2地震 最大震度臺東縣3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，10日1時32分發生芮氏規模4.2地震，地震深度33.4公里，震央位於臺東縣政府北北東方50.8公里（位於臺東縣成功鎮），最大震度臺東縣3級。（編輯：施施）1110710 01：43台灣東部規模4.2地震 最大震度花蓮縣和臺東縣3級 國家警報響！西南海域連2震規模達5.3 最大震度3級8縣市有感 花蓮清晨極淺地震！芮氏規模4.4 花蓮縣4級 #臺東縣 #2地震 #最大震度 #3級 #施施 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮縣0時48分地震 規模3.5最大震度3級 05:292022/06/27 生活 花蓮縣0時46分發生規模4.3地震 最大震度4級 05:322022/06/27 生活 日本驚傳規模6.2強震 震源深度「極淺」 15:532022/06/21 國際 5條通男逃亡躲花蓮 警獲情資逮人查獲3級毒品 18:282022/06/29 社會 東部再震！蘭嶼規模4.8地震 高雄市有感 21:472022/07/01 生活 台東凌晨8分鐘內連2震 最大規模3.6、震度3級 04:152022/06/20 生活 臺北國際食品展 體驗臺東慢食力 04:102022/06/23 投資理財 超淺層地震！規模6.0全台有感 最大震度花蓮5級 09:092022/06/20 生活 15：09花蓮豐濱鄉規模4.1地震 最大震度3級 15:182022/06/24 生活 地牛翻身 南投縣最大震度4級 目前無災情 09:322022/06/20 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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