根據中央氣象局最新資訊，10日1時32分發生芮氏規模4.2地震，地震深度33.4公里，震央位於臺東縣政府北北東方50.8公里（位於臺東縣成功鎮），最大震度臺東縣3級。（編輯：施施）1110710

01：43台灣東部規模4.2地震 最大震度花蓮縣和臺東縣3級
國家警報響！西南海域連2震規模達5.3 最大震度3級8縣市有感
花蓮清晨極淺地震！芮氏規模4.4 花蓮縣4級
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