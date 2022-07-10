民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲風波，持續延燒。前台南縣長蘇煥智表示，有學術界友人認為該論文抄襲事件，是「學術界慣例」，讓他看了非常驚心。但從著作權法的觀點來看，根本是錯誤的，也是違法的。

蘇煥智9日在臉書貼文表示，學術界友人針對林智堅論文抄襲事件，認為指控應該不成立，並認為這是「學術界慣例」，讓他看了非常驚心。學界友人的觀點被媒體大肆報導，進而成為林智堅及綠營的護身符。這樣的狀況令他憂心，台灣的學術界如果沿用這個觀念，以訛傳訛，反而害慘我們的大學生、硏究生，他們以後可能面臨誤觸法網的危機。

蘇煥智指出，學界友人稱研究生只要有參與教授的研究計畫，不管他是否是「研究計畫」報告的撰寫人或只是參加者，都可以將「研究成果」（包括研究成果報告文章）照抄發表為碩、博士論文；因為研究成果報告，不算是正式發表，自無自我引註的需要，也就沒有抄襲問題這樣的觀點。但從著作權法的觀點來看，根本是錯誤的，也是違法的。而這樣子被教出來的學生，將來出社會後，也有觸法的危險。

蘇煥智指出，2008年竹科管理局委託中華大學科技管理學系的研究案，計畫主持人為李友錚、王明郎兩位教授，而依約該著作財產權歸竹科管理局，林智堅並不是著作人。

蘇煥智認為，從著作權法的角度來看，林智堅將該篇報告直接94%抄襲作為碩士論文，這是違法的。從3個共同作者，直接變成單一作者，這就已經侵害著作人格權，過去也被認為這是構成偽造文書的一種，當然也同時構成「抄襲」，違法複製侵害共同著作物。而且從更嚴謹的學術倫理規範，單純的改寫「委託案報告」不具備創新性。

蘇煥智質疑，科管局結案報告是6月20日，所以林智堅主張稱他的論文在6月20日前完成，並没有抄襲新竹科管局的結案報告。若依照林智堅的說法，是否反而是兩位教授（李友錚、王明郎）抄襲林智堅的論文呢？或者是根本兩篇文章（結案報告及林智堅碩士論文），另外有一個相同的代筆人呢？兩位教授應該出來回答這個問題。