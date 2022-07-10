不少人有環島的經驗，一名男網友分享朋友環島的行程，包括基隆鐵支路、三重正義南路、桃園長眉巷、中壢三仙巷及雙連坡等，令他看得摸不著頭緒問，「有什麼特色嗎？為什麼要去？」貼文釣出一票老司機回應，「都是『開查某』的路線」，留言中也有不少知情人說，「很多點都已廢除」。

原PO昨（9）日於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，朋友近日計畫要環島，他分享環島北中南預計停留的縣市景點，如基隆鐵支路、三重正義南路、桃園長眉巷、中壢三仙巷及雙連坡、湖口戰車營、新竹大遠百和城隍廟、竹東菜市場、苗栗西勢美南、台中豐原後菜園、台中東區國際戲院、台中福音街、雲林東勢鄉嘉芳北路、雲林虎尾鐵支、嘉義水上豆干厝、台南夜巴黎、高雄左營蓮池潭、屏東美術館、宜蘭礁溪等。

原PO表示，朋友分享的環島地點並不常見，令他看得一頭霧水，直呼「我怎麼看不出有什麼特色？為什麼要去這些地方？」

貼文曝光，引發不少內行網友回應，「都是『開查某』的路線」、「這是老司機環島之旅」、「種菜之旅」、「這趟環島旅程結束後，應該會被榨乾」、「這應該是攝護腺保養之環島」、「會玩哦」、「這是轉大人的生命旅程」、「一路上記得補品要多吃一點」、「這一趟結束，真的會往西天」。

留言中不少老司機提醒，很多點已消失，「台中國際和福音，早就沒了」、「左營連池潭拆除很久了，推測你朋友年紀應該很大」、「三重的，早沒了好嗎？」、「台南夜巴黎 不是都熄燈8年了嗎」、「桃園長眉巷僅存一間公娼館已廢除了啦」；更有人搞笑地說，「萬華也有啊！不要排擠萬華好嗎？」