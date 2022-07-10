大陸綜藝節目《密室大逃脫4》才剛開播，就爆出嚴重意外，昨天(7/9)有粉絲目擊，參與錄製紅星楊冪途中捂著臉上救護車的畫面，相關話題隨即在微博上引發熱議，「楊冪受傷」登上微博熱搜一整晚，但一直沒等到製作單位及其所屬屬公司的說明，直到深夜，楊冪工作室終於鬆口發聲明，證實楊冪臉部受傷，接受縫合處理。

楊冪爆出錄製節目過程中，被目擊發生意外上了救護車，受傷的部位還是女星最重要的臉部，此事在微博延燒了一夜，直到事情爆出後6小時，楊冪工作室率先打破沉默，在凌晨近12點時發表了聲明，證實楊冪確實在錄《密室大逃脫4》時意外受傷，第一時間送醫救治。

事發6小時，楊冪工作室終於發表聲明，證實她臉部受傷接受縫合處理。(翻攝自嘉行楊冪工作室)

她的傷勢經醫生診斷，「眼皮眼角處有外傷，已做縫合處理，治療順利，萬幸未傷及眼睛內部。目前情況穩定，後續將遵從醫囑進行恢復治療」，也表示後續工作安排會以楊冪的休養及身體狀況做首要考慮，根據情況協調安排，不僅感謝外界關心，也感謝製作單位的立刻處理以及醫護團的專業救治。

《密室大逃脫》製作單位發生明致歉。(翻攝自密室大逃脫官微)

《密室大逃脫》製作單位也在官方微博貼出道歉聲明，坦言楊冪確實在過程中受傷，節目組向楊冪真誠道歉，並且做出承諾：「節目組將認真檢討，和各部門進行安全教育，嚴格把控安全生產，保障嘉賓和工作人員的安全」，但由於楊冪是在傍晚5點多就被目擊上了救護車，可工作室直到6小時後才發聲明，讓粉絲難以接受，紛紛留言痛罵「是想急死我們嗎？」、「知不知道我們有多心疼她，關鍵時刻求求你不要搞消失」、「我還以為啞巴呢」，並要求她的所屬公司未來更加注意藝人的工作安全。