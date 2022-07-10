日本前首相安倍晉三在奈良為候選人站台時，遭到歹徒近距離開槍身亡，日本維安出現大漏洞被罵翻，有網友重看安倍中槍畫面，發現在槍手開槍後，一名隨扈隨即衝向槍手，不過途中撞上一名女高中生，隨扈竟先關心女學生的狀況，未繼續上前壓制兇嫌，讓不少網友繼續感嘆日本警方真的「無能」。

日本前首相安倍晉三8日上午在奈良為自民黨參議員候選人站台拉票，上台開講不久就遭到41歲槍手山上徹也從後方近距離開槍，搶救無效身亡。

安倍後方維安出現大漏洞引發質疑，包括槍手開第1槍後，還有3秒時間開第2槍，導致安倍中彈。不過眼尖的日本網友持續檢視安倍中槍時的畫面及維安配置，發現在山上徹也開第2槍後，後方馬路對街一名穿著西裝的隨扈趕緊衝向槍手，不過就在路口轉角撞上一名穿著制服的女高中生，女高中生整個人向後倒，頭差點撞上行駛而來的黑色轎車，幸好轎車及時煞車，才沒有釀成嚴重意外，隨扈也趕忙轉身，確認女學生的狀況，並未繼續向前壓制槍手。

儘管當時安倍已經中槍倒地，隨扈撞上女學生、甚至先關心女學生的舉動已經不影響後續結果，不過這個畫面仍引發日本網友廣泛討論及批評，一名網友表示，作為一般人，隨扈轉身攙扶女高中生的行為「100%是正確的」，不過作為隨扈就不對了，強調責任不同。也有網友直白回應，隨扈將重點放在「普通人」身上就不對了，認為從警察的角度來看，這起事件裡，政治家的重要性高出女學生。

也有網友指出，隨扈在維安過程中撞上女學生，這件事本身就凸顯了奈良警方維安配置的問題，強調凸顯了警方的「無能」。