日本參議院選舉明天投開票，前首相安倍晉三昨天在奈良為自由民主黨籍候選人助選時遭槍擊身亡，多位自民黨籍候選人今天在一場造勢晚會上戴黑紗或別上黑絲帶表達哀思。

本屆參議院選舉6月22日起跑，7月10日投開票。安倍8日在奈良市助選時遭槍擊身亡，多個政黨黨魁立刻宣布暫停助選活動，但今天重啟。

執政黨自民黨總裁（黨魁）、首相岸田文雄今天上午在山梨縣富士吉田市助選時說：「安倍前總理在奈良縣助選時被暴徒奪走性命，我身為現任總理大臣，知道安倍前總理的心願，為了守護民主，要讓參議院選舉以自由公平且安全的方式舉辦好是我的責任。」

安倍昨天遭槍擊，警備不周全一事備受討論。今天在岸田助選演說時警備森嚴，甚至在入口處用金屬探測器進行安檢。岸田在宣傳車上演說後，沒下車與選民拳頭輕觸，立刻搭車到下個助選場地。

多位自民黨重量級政治人物今晚到東京有樂町車站前廣場一場造勢晚會上助選，多人戴上黑紗表達對安倍的追思。晚會一開始，在場人士為安倍逝世默哀。

晚會是為東京都選區候選人朝日健太郎助選。朝日身高199公分，原為沙灘排球選手，受到安倍的鼓勵踏入政壇，當了6年參議員後尋求連任。

女主播出身的參議員丸川珠代、安倍的心腹好友、經濟產業大臣萩生田光一、自民黨廣報本部長（宣傳主任）河野太郎都上台演說。

萩生田說：「昨天我們失去了無可取代的領袖安倍前首相，祈求安倍在天之靈安息。政治是不能用暴力改變的，民主是結合人民的心意才能讓地區和國家更好，自民黨絕對不會輸給暴力。」

河野則表示，前陣子中國和俄羅斯軍艦陸續航行到釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）日本的「鄰接區」。另外，中國海警船也長時間出現在日本「領海」，日本靠海上保安廳（相當於海巡署）守護領土、領空、領海。

他說，朝日健太郎擔任過國土交通大臣（交通部長）政務官，致力於提升海保人員的薪資待遇等，讓海保人員可好好守護日本。

演說結束後，河野和朝日下車與民眾互動、拍照。河野鼓勵民眾把與朝日的合照上傳網路多多宣傳。河野身後有多名隨扈、維安人員。

安倍遇刺身亡後，最大在野黨立憲民主黨籍眾議員小澤一郎昨天在岩手縣一關市助選時說：「這個災難，反而對自民黨有利也說不定。」小澤表示，這是自民黨長期執政所導致的事件。不過，此話一出，立刻遭受批評。（編輯：郭中翰）1110710