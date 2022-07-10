新竹市前市長林智堅論文門事件持續發酵，其中踢爆林智堅台大論文也涉嫌抄襲的資深媒體人黃揚明昨（9日）分享了一份台大「學位論文學術倫理暨原創性比對聲明書」，更點名林智堅、林在國發所的同學余正煌，以及國安局長陳明通三人，諷刺他們「讓台大學術倫理規範更完善！」

林智堅台大國發所指導教授、現任國安局長陳明通除透過國安局局發出簡短回應否認抄襲外，日前網路也流傳一份經確認為陳明通發出、比較詳細的聲明；在此聲明中，陳明通直言是「余正煌拿林智堅的資料寫論文」，並非林智堅抄襲余，並稱自己「先指導林智堅」、林智堅的論文比較有原創性。

對此黃揚明昨在其臉書分享了台大的「學位論文學術倫理暨原創性比對聲明書」，指出在台大前幾天宣布即日起碩博士畢業生離校前都要先進行論文的原創性比對，合格後才算完成離校手續後，這2天台大師生都收到了該份聲明書檔案。他也對此諷刺「感謝林智堅、余正煌、陳明通，讓台大的學術倫理規範更完整」。