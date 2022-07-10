天使10日又在客場被金鶯打敗，而且這次是被1比0完封。金鶯在系列賽取得3連勝，只要下一戰橫掃天使，金鶯就能追平2005年以來最佳的8連勝紀錄。事實上天使近10戰僅有2勝8負，其中兩場勝利都是大谷翔平登板拿下，否則就是10連敗了。

一位球迷在推特怒罵：「天使隊，拜託你在翔平沒先發的時候他Ｘ的贏一場行不行，這天殺的有那麼難嗎？」另也有球迷指出前總教練麥登（Joe Maddon）只是代罪羔羊，天使目前38勝48負，麥登被解雇時的戰績是27勝29負，也就是在麥登離開之後打得更爛（11勝19負），天使這個陣容本身就太弱了，是管理層的失職卻怪到總教練頭上。

金鶯雖在美東墊底，這波7連勝（天使貢獻3場）之後衝到42勝44負，放到美聯中區或西區都是可以排上前三的。先發投手克雷默（Dean Kremer）此戰登板5局被敲2安，一度被攻上三壘但沒有失分。克雷默退場之後天使再度攻佔三壘，卻連高飛犧牲打都敲不出去，金鶯出動5位投手達成完封。

天使左投山多沃（Patrick Sandoval）6.1局飆出10K，只在第4局被桑坦德（Anthony Santander）擊出安打失1分，幾乎是今天表現最佳的球員，最後無奈承擔敗投。卓奧特（Mike Trout）、大谷翔平各獲得1次保送，兩人皆無安打。