民進黨桃園市長參選人林智堅的論文涉嫌抄襲，引起全民關注。國民黨台北市前議員羅智強透露，他在桃園的綠營朋友都看不下去，痛斥林智堅繼續硬拗不道歉，將會持為民進黨2022的最大破口，讓羅智強直言「這一次，民進黨大錯特錯，將會狠狠的踢鐵板！」

羅智強昨（9）日在臉書表示，媒體民調顯示94.2%的民眾不相信林智堅論文沒抄襲，連他在桃園的綠營朋友都看不下去，痛罵林智堅繼續硬拗不道歉，會成為民進黨2022選舉的最大破口，「抄人堅的負面外溢，會讓民進黨現在擁有的7席縣市長，萎縮到只剩2都2縣」；他認為，包括桃園市、基隆市及新竹市在內，這三席民進黨執政的縣市，都會因為林智堅而「一抄敗三市，三市全輸」。

羅智強指出，長期以來，民進黨一直瞧不起台灣人民的智商，認為只要掌握政府資源，收買綠媒、豢養網軍就能夠指鹿為馬、橫行霸道，儘管這次抄襲風波罪證確鑿、鐵證如山，但民進黨仍然以為硬拗到底，靠綠媒、網軍帶風向就能顛倒黑白、強度關山。

羅智強說，這一次，民進黨大錯特錯，將會狠狠的踢鐵板！