南韓29歲知名女星IU（李知恩），近日推出全新電影《嬰兒轉運站》（BROKER），細膩演技再度受到高度關注，她也因此行程滿檔。而日前與同劇演員一同飛往日本宣傳的她，也在個人YouTube上公開了當時忙碌的生活，但她沒想到自己在記者會前一晚因半夜肚子餓嘴饞，隔天竟腫到自己都嚇到，再度引發討論。

日前飛到日本宣傳電影《嬰兒轉運站》的IU，8日也透過YouTube頻道公開在日本宣傳行程的幕後花絮，而影片一開始就素顏的她準備給化妝師開始化妝時，她除了忍不住打了一個大哈欠外，一看到自己鏡頭裡的模樣也嚇了一跳驚呼「真的好腫」。接著IU坦承自己前一晚凌晨2點時因肚子實在太餓，掙扎許久後還是忍不住吃了辛奇加泡麵，吃完後才趕緊去睡，但沒想到睡眠不足又睡前吃消夜的後果，就是臉部腫脹、聲音也變得有些沙啞。

化妝師原本還詢問IU今天想走什麼風格，IU也不好意思的說原本想走時髦又冷酷的「高冷美女風」但看到自己浮腫的臉蛋則忍不住自嘲「腫成這樣，不知道還能不能變冷美女」，逗得現場工作人員哈哈大笑。不過，隨著時間過去，她的臉也逐漸消腫，最後也以俐落又不失甜美的襯衫短裙造型順完成採訪。

而網友看完IU的影片後，紛紛表示「我們只要看到IU可愛的臉蛋就覺得開心了」、「不管腫不腫都超可愛」、「IU只要笑起來，不管怎樣都好看」。