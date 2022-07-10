台中1名已婚的陳姓女子與1名已婚林姓男鄰居發生不倫戀，多次在車上發生性行為，兩人的戀情曝光後，雙雙遭彼此配偶發現並提告。台中高分院審理時，林男喊冤，稱陳女曾說丈夫已過世，他才與對方交往，但法官不採信，判林男須賠償陳夫30萬元。

判決書指出，陳夫主張，自己與陳女為夫妻關係，他2021年8月間接獲掛號信，才驚知被戴綠帽，妻子介入林姓男子的家庭，還遭對方配偶控告侵害配偶權，兩人經常傳送曖昧簡訊，數次在車上發生性行為等，認為自己的配偶權遭到林男侵害，憤而提告求償60萬元精神撫慰金。

對此，林男辯稱，他於2019年7月間認識陳女，同年8月兩人相約見面，就在車上發生第1次性行為，後續又發生2次性行為，但陳女曾說「丈夫已過世」，目前的伴侶僅是同居人，冤喊被陳女謊騙。

一審台中地院不採信林男說詞，判其應賠償陳夫30萬元，案經林男上訴，台中高分院法官發現，陳女曾傳訊給林男提及，「跟我先生去我才敢」、「我先生不在的時候」、「我老公1個月給我6萬多」等語，認定陳女曾向林男表明已婚身分，不採信其說詞，認為上訴無理，駁回上訴。全案定讞。