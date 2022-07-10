日本自民黨前首相安倍晉三於7月8日上午11時30分許，在奈良為同黨參議員候選人助選時遭到槍擊，於17時03分時宣告不幸身亡。港媒《中評社》認為，安倍晉三突然遇襲過世，右翼勢力群龍無首，將暫時陷入低潮。

根據日本警方調查，安倍晉三遇刺，兇手坦承並非對安倍有什麼個人恩怨，只是對特定的團體非常不滿。兇手供詞指出，「對某個特定的宗教團體懷恨在心，而這團體疑似和安倍關係匪淺。」

《中評社》披露，與安倍有關的團體主要有兩個極右翼組織，即「日本會議國會議員懇談會」和「神道政治聯盟國會議員懇談會」，目前對日本政壇具有極大的影響。但兇手在海上自衛隊服役3年，居然對這兩個極右翼組織有意見，令人意外。

《中評社》認為，安倍是日本右翼勢力的中堅，從卸任以來提出的一些政治主張，獲得了右翼勢力的全力支持。安倍突然離去，右翼勢力會出現群龍無首的混亂狀態，也很可能因此而暫時陷入低潮，日本政壇很可能出現一個大洗牌的局面。

不過，另據日媒報導，兇手不滿的某宗教團體，傳出可能是另一組織。