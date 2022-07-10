新竹一名離婚人夫，於離婚前和女老師發展婚外情，女老師將2人性愛過程寫成日記送給人夫，正宮發現後，為了和人夫搶日記不慎摔下樓，她氣得致電小三要求對方付20萬元醫療費，期間不斷還打電話恐嚇對方要將性愛日記拍照上傳，正宮被依恐嚇危害安全罪，處拘役30日。

據判決書指，吳男與許女結婚多年，於 109年2月吳男在打羽球時，認識1名年輕貌美的女老師，2人火速發展成男女朋友的關係，吳男同年8月就與許女協議離婚，期間女老師把交往過程寫成一本性愛日記，送給吳男，怎料遭許女發現，許女為了和吳男搶日記本，不慎摔下樓梯受傷住院，許女便致電女老師，要求對方賠償醫藥費20萬元，期間，許女還不斷打電話恐嚇女老師，嚇得女老師報警提告。

新竹地院法官調查後發現，女老師答應支付20萬，而許女只僅是討回20萬而已，與恐嚇取財的構成要件不同，故不構成恐嚇，但許女傳訊息告訴對方：「我現在出發去你學校，你可以躲，我就把文件發給學校」、「除了學校，我也會聯絡你公公。」並將私密日記內文翻拍照片檔案傳給女老師。

法官認為，許女未能以理性的態度溝通、解決紛爭，以威脅女老師名譽的方式進行恐嚇，審酌許女家庭經濟狀況不佳，離婚與前夫育有未成年子女1名，與公婆同住等，依恐嚇危害安全罪，處拘役30日，得易科罰金3萬。