山上徹也遭到移送。

日本放送協會（NHK）報導，謀殺日本前首相安倍晉三的41歲奈良男子山上徹也今（10）日稍早已遭到移送，日本警方確認將山上徹也嫌疑人的身份轉為謀殺，他被押解現身時，現場有上百家日本媒體搶拍。

綜合NHK、全日本新聞網（ANN）報導，日本警方當地時間今日上午9時左右，已將山上徹也移送奈良檢察廳，並且將嫌移人身份轉為謀殺。

報導指出，當山上徹也被2至3名員警帶領、走出奈良西警察局時，現場有上百家媒體蜂擁而上搶拍，畫面顯示山上徹也穿著深藍色上衣，外頭還罩了一件背心，他戴著白色口罩，與犯案時不同，他被押解上車時，眼鏡已經摘下。由於他戴著口罩，看不出表情與情緒。

日本時間8日上午11時30分左右，日本前首相安倍晉三在奈良街頭為候選人站台時，山上徹也持自製改造手槍近距離射擊安倍晉三，造成安倍晉三頸部、胸部中彈，最終失血過多喪命。

日媒指出，山上徹也曾在海上自衛隊服役3年，警方調查發現，山上徹也因為母親大量捐款某個和安倍晉三有關聯的宗教團體，導致家庭分崩離析，因此決定刺殺安倍晉三。