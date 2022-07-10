女星黃嘉千與加拿大籍老公夏克立驚爆婚變，當年他們交往僅半年就結婚，婚後對外總展現感情甜蜜與家庭和樂，不料16年婚姻如今走到離婚這一步，讓外界多感驚訝，黃嘉千友人竇智孔事發後在臉書po文「下課粒，不是助理，因為，他是垃圾」，被眾人認為是在暗罵夏克立，如今夏克立也跨海給出回應。

黃嘉千與夏克立被爆婚變，且離婚訴訟正進行中，此新聞爆出後，男星竇智孔便在臉書發文，寫下：「下課粒，不是助理，因為，他是垃圾」，隨即引發討論，他又在留言處解釋「朋友家的狗咬人了，單純上來抒發罷了」，但眾多網友都猜測有內情，希望竇智孔能說清楚。

對於竇智孔疑似暗罵一事，據《自由時報》報導，人在加拿大的夏克立，鬆口做出回應，簡單說了4字「我有看到」，並無進一步吐露想法，據悉，夏克立返回家鄉加拿大已1年多，因疫情關係也無法返台，夫妻倆沒見面已久，甚至沒了互動，推測這是婚變主因。

被周刊爆料婚變後，黃嘉千發聲明認了離婚，坦言做出這個決定與過程相當艱難，「很不得已，誠摯不希望因為媒體報導傷及無辜的孩子」，兩人在2006年結婚，當時在台灣辦婚宴星光雲集，許多星友都出席送上祝福，婚後夫妻倆也經常連袂出席活動、上節目，甚至上過親子真人秀，也因此如今選擇離婚，讓外界更無不震驚。