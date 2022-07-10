台灣首支混合式類衛星載具火箭「HTTP-3A」10日上午6點12分成功從旭海發射場發射。（謝佳潾攝）

台灣首支混合式類衛星載具火箭「HTTP-3A」10日上午6點12分成功從旭海發射場發射。（謝佳潾攝）

台灣首支混合式類衛星載具火箭「HTTP-3A」10日上午6點12分成功從旭海發射場發射。（謝佳潾攝）

全程2分鐘令上百圍觀群眾歡呼連連。（謝佳潾攝）

全程2分鐘令上百圍觀群眾歡呼連連。（謝佳潾攝）

台灣首支混合式類衛星載具火箭「HTTP-3A」10日上午6點12分成功從旭海發射場發射，由火箭自主導航慢慢升空3公里後，轉向外海飛行再開啟降落傘完美落海，全程2分鐘令上百圍觀群眾歡呼連連，研發團隊更是興奮不已，數年努力終有好成果。

「跨出成功的一大步！」前瞻火箭研究中心副主任魏世昕興奮道，火箭在6點12分順利從發射架垂直起飛，全程由火箭自主導航飛行，且今天天氣很好，火箭落海的過程肉眼可見，這是台灣進入衛星載具領域的第一步。

魏世昕指出，全程從發射到落海約2分鐘，前30秒很正常，但後面出現一些小狀況，導致火箭啟用備案而啟動一些緊急措施，所以飛行高度約3公里，與預計的12公里略有不同，但所有過程仍都有按照規畫進行，這比較重要。

魏世昕說，此次火箭發射的2大目的，一是發射過程要依規畫進行，包括垂直起飛、向大海做角度偏轉、開啟降落傘落海、引擎熄火、安全洩壓讓漁船回收火箭等，二是數據回傳，很開心2項目標都有達成，待漁船回收火箭後，整起任務堪稱百分百完美。

魏世昕說，他看過無數次火箭發射，但今天還是很緊張，且是全程都在緊張，即使火箭起飛後還是無法放鬆，因為這是全台首次混合式類衛星載具火箭發射，第一印象分數太重要了，天氣很幫忙，1公尺5秒的風速很適合發射，但太熱了，一度擔憂火箭會因而過熱當機，所幸全程很順利。

火箭研究中心副指揮官陳佐任也開心道，他是以學生身分參與此項任務，親眼看到自己團隊打造的火箭、順利朝理想目標往上飛，感到非常榮幸，之後會就火箭回傳的數據持續分析，從中得到更多經驗與資料，有助未來研究。

太空中心主任吳宗信指出，這是台灣首次在合法發射場發射火箭，雖然目前基礎建設還有不足，但中心今年會更用心尋找、建立更大型的國家發射場，而今天是第2節火箭發射，預計今年底、明年初會把1、2節火箭兜起來，最高飛行距離可達90至100公里。