遭指「安倍遇刺」蓋論文風波 林智堅回應了

影／不畏論文風波？桃園走透透 林智堅合體鄭文燦選戰加溫

民進黨桃園市長參選人林智堅日前請辭新竹市長一職，正式投入選戰，今（10）日一大早他就開始跑行程，從平鎮褒忠祠義民廟開始參香，桃園市長鄭文燦也出席陪同。林智堅表示，現任桃園市長鄭文燦的5星級施政，需要有人來延續，而他在新竹已有8年的經驗，同樣是5星級市長，「燦哥市長交給小智市長，都是5星級市長，絕對沒有違和感，一定可以無縫接軌！」

林智堅表示，桃園與新竹過去不論在歷史、地理位置、文化等都是共同生活圈，鄭文燦市長這幾年來非常努力，在中央支持下推動很多建設，而這些建設必須有人延續。林智堅指出，鄭文燦2014年當選桃園市長時是47歲，是當時6都中最年輕的市長，而他今年也是47歲，「年輕的桃園，需要年輕的市長帶領有經驗的市府團隊，來延續這個5星級施政」。

林智堅提到，他是有經驗的桃園市長參選人，過去已有8年城市治理的經驗，知道民眾的需求，未來在選舉過程中會陸續提出政見、牛肉，期待未來能夠在桃園鄉親的支持下，延續鄭文燦市長的努力。

林智堅說，「燦哥市長交給小智市長，都是5星級市長，絕對沒有違和感，一定可以無縫接軌！」