日本前首相安倍晉三遭槍殺身亡，舉世震驚，但兇嫌問訊時卻說，原本想殺的是某宗教團體的高層，讓安倍的死更加顯得無辜，雖然現在大家都在檢討日本的維安做的太差，讓安倍錯失救命機會。台灣首席星占權威李靜唯老師分析，安倍吠陀星座是太陽處女座，今年計都、羅喉倆凶星就正沖他的8宮壽命宮位，同時安倍的吠陀星盤2宮也是死亡殺手宮，一旦個人星盤流年流月星相不佳，就容易引動意外災難！再加上塔羅密碼流年走「隱者」容易犯小人，似乎冥冥中也注定安倍今年危機四伏，讓全球各界同感惋惜。

李靜唯老師分析，案發7/8當天月亮火星對沖，代表著火星所產生的強大效應很容易讓人歇斯底里，41歲兇嫌山上徹也因為母親長期沉迷於宗教捐獻，導致家中破產，他把對這個宗教團體的不滿遷怒到與此團體有關聯的安倍身上，預謀犯案多時，最後選在7/8號行兇。李靜唯老師指出，以吠陀占星系統來看，當天的火星位在27星宿的「婁宿（Ashwini）」，婁宿的概念是馬頭，象徵著權威的領導人物。

李靜唯老師指出，目前土星對火星在三宮有相位，而土星有長期累積的涵義，因此可以理解領導人物所面臨的災難，是長期累積而產生的效果，再加上7/3太陽進入雙子座跟計都、羅喉產生相位，而太陽和土星都代表年長權威人士，以這樣的星相來看，英國首相強森下台與安倍遇難都符合當下的星相。

另外，由於吠陀占星是十分重視業力的占星術，李靜唯老師以安倍個人的吠陀星盤來看，土星正是安倍2宮宮主星，也就是所謂的死亡殺手宮，火星也對7宮產生映射，7宮同樣也是殺手宮位，所以今年對安倍來說確實容易大禍臨頭！

李靜唯老師再以安倍的塔羅密碼流年印證，安倍今年的流年牌走隱者，身邊本就會有很多小人，再加上吠陀占星星盤流年流月流日星相不佳，結果一國前首相之尊，竟就這樣成了嫌犯心中對某宗教團體不滿的替罪羔羊，令人不勝唏噓！