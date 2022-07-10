特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）宣布終止440億美元的推特收購案，推特揚言提告。專家表示推特在本案占上風，雙方可能重新協商或尋求和解，避免走上曠日費時的法律戰。

推特8日股價大跌5％，報36.81美元。

穆斯克的律師在呈交主管機關的信函表示，推特「嚴重違反協議的多項條款」，並指稱推特為達成協議做出「誤導性與錯誤」陳述。

在此同時，推特有意以每股54.2美元的協議價格完成交易。推特董事會表示將尋求法律途徑，按照協議的價格和條款強制執行交易。推特董事會主席泰勒（Bret Taylor）表示，公司有信心在德拉瓦州法院取得勝利。

推特先前向主管機關呈報，若穆斯克放棄收購推特，必須支付10億美元分手費。 法律專家指出，德拉瓦州法院對買方棄購設下高標準，賣家通常選擇重新協商較低的收購價碼，或是接受財務補償，而非進入可能長達數個月的司法戰。

加州大學柏克萊分校法律教授巴達威（Adam Badawi）指出，以較低價碼達成和解的原因是訴訟穆斯克退出交易的主要理由是推特的假帳號數據不實，推特未能提供充分證據，證明假帳號不到活躍用戶的5％。推特有關假帳號的不實陳述，可視為是允許買家取消交易的「重大不利變化」。

許多觀察家認為，穆斯克早在同意收購推特之前就知道假帳號問題，他拿這個議題作為重新協商或退出交易的籌碼。

此外，穆斯克亦主張，推特未經他同意便做出重大業務變動，例如裁撤數名重要高階管理人員，和凍結人事招募，違反雙方協議。

法律專家表示，德拉瓦州法院認定的的「重大不利變化」是會對公司績效造成長期損害的重大、意外事件。波士頓大學法學院教授昆恩（Brian Quinn）並不認為解聘嚴重到威脅公司營運。