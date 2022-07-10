一名女網友表示，就讀幼兒園大班的女兒，即將升小學一年級，幼兒園最近出國字作業要女兒回家練習，其中「天」字，女兒先在一行8個格子中寫了「人」字後，再從左至右畫上兩條長線，一口氣完成8個「天」字，但也因此8個「天」字都連在一起了，令她忍不住為女兒小學的作業擔憂，將其PO上網後，超過8千名網友大讚，「聰明！是可造之材」。

原PO昨（9）日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，女兒就讀幼兒園大班，最近正在學寫國字，只見作業簿中「天」字，女兒先在一行8格的格子中寫完「人」字後，下秒從1到第8格的人字上畫上兩條長線，導致8個天字都連在一起，令她看了忍不住翻白眼，「替即將升小一的女兒擔憂她的作業」。

原PO女兒在一行8格的格子中寫了「人」字後，下秒又再人字上方畫兩條長線，導致8個天字都連在一起，令她看了忍不住翻白眼。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

圖片曝光後，引發逾8千名網友反讚爆，「聰明！可造之材」、「會動腦筋、偷懶的孩子，反而要給予鼓勵、好好栽培」、「這天賦屬於創造型，可以好好培養」、「厲害！有效率有前途」、「懂得找方法的孩子，她一定很聰明」、「好聰明喔！不受既定模式的限制，有自己的想法，好好引導她的話，未來一定無可限量」、「懂得找方法的孩子，她一定很聰明」、「萬中無一個人才」。

留言中更有人建議原PO，「太早學習國字書寫，反而失去興趣，把注音符號學會就可以了，去圖書館借她喜歡的書，一起陪讀會比練國字更好」、「可以順便教導她使用尺，讓字跡看起來工整一點」、「可以教她練習筆順」、「可以拿把尺來寫那兩橫，效果會更好」。