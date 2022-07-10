今年分科測驗明、後天舉行，共有2萬9085人報考。跟過去指考不同的是，分科測驗僅有7個考科，明天第一天考物理、化學、數學甲及生物等4科，後天考歷史、地理、公民與社會等3科，不管是自然組或社會組考生，均只考1天就結束。

過去的指考從今年起改為分科測驗，指考考10科，分3天舉行；但分科測驗僅考7科，不考國文、英文及數學乙等3科，僅2天就考完。而在各科考試時程上，大考中心也特意安排，讓自然組或社會組考生均只要考1天就可以。

大考中心表示，因應防疫需求，每間試場考生數降至36人，報名人數總計為2萬9085人，各科選考人數為數學甲1萬8547 人、歷史1萬4383 人、地理1萬3592人、公民與社會1萬4891人、物理1萬5942人、化學1萬6325人、生物1萬0965 人。

這次考試，提供輕症或無症狀確診居家照護考生應試之居家照護考區試場，以及提供屬於居家隔離、居家檢疫以及自主防疫考生應試之隔離試場。

大考中心提醒確診（輕症、無症狀）以及屬於居家隔離、居家檢疫、自主防疫之考生，前往考場之交通，僅能依填報時所選搭乘防疫計程車或是由同住家人1人駕車接送。考生到達考區試場大樓門口後，將有試務人員引導試場動線。

確診（輕症、無症狀）及具感染風險考生除了攜帶「入場識別證」及「應試有效證件正本」外，另要攜帶由「COVID-19自主填報專區」所列印之「確診(輕症、無症狀)、具感染風險考生通報單」（附「個人資料告知事項同意書」）。通報單在考生進入考區時出示，同意書則要簽署後繳交給考區試務人員。

大考中心指出，考試這兩天，中午考生可外出用餐，返回考區時，仍須出示入場識別證、應試有效證件、量溫及消毒雙手。於考區內用餐的考生一律在原試場原座位用餐，不可至考區設置之休息區（室）用餐。但隔離試場及居家照護考區之考生不得外出用餐，一律在原試場原座位使用隔板用餐，由考區代訂便當及送餐。