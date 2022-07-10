南韓元祖男團「酷龍」成員具俊曄，自從今年3月宣布與女星大S（徐熙媛）結婚後便立馬飛來台灣與愛妻見面，也瞬間成為粉絲們心目中的「國民姊夫」，本月2日他還與「小姨子」小S（徐熙娣）、陶晶瑩一同登上高雄巨蛋參加金曲獎主持，令現場爆點不斷，引起網友熱烈討論。而陶晶瑩近日也在YouTube節目上公開當天的幕後花絮，沒想到小S竟再度大開黃腔，公開具俊曄和大S的「閨房性愛秘辛」，讓現場所有人全驚呆。

陶晶瑩的YouTube節目「wow陶姐」，在8日公開金曲獎當天的頒獎幕後花絮，在節目中陶晶瑩除了透露自己最近學成塔羅牌外，也公開了金曲獎前開始前與「國民姊夫」具俊曄相見歡的過程。而具俊曄一看到陶晶瑩，立刻就認出對方趕緊上前給予熱情的擁抱，另外也透露自己當年來台的第一個採訪節目就是由陶晶瑩主持，令陶晶瑩相當開心，接著還用英文表示「我上輩子拯救了全世界，所以這輩子很幸運」。

接著換完妝的小S也加入了彩排，3人一同大跳了酷龍的招牌歌曲《Bing Bing Bing》，小S與具俊曄也彩排了在台上伸手摸胸的橋段，逗得現場哈哈大笑，但沒想到彩排完後，小S卻突然向具俊曄用英文脫口而出「你可以回家sex with my sister」，讓一旁的陶晶瑩再度噴笑，具俊曄也無奈用中文回應「神經病啊」，讓現場笑聲不斷。

而他們私下逗趣的互動，也令網友看了直呼 「具笑聲很好聽，中文也講得很標準」、「姐夫和小S相處得很合拍歡樂」、「具很認真的戴口罩，應該是為了保護大S的子女（他跟大S聚餐吃飯，所以戴口罩應該不是為了保護大S），令人感動！」、「小S很瘋，好可愛」、「好喜歡你們」、「超喜歡姊夫」再度引發話題。