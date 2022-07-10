美股三大指數8日以平盤作收，但那斯達克指數寫下開年來首次連5日上漲紀錄。本周市場聚焦通膨報告與企業財報，專家預期通膨可能持續躥升，而第二季財報恐令人失望，意味著美股將繼續承受賣壓。

通膨左右聯準會（Fed）升息步伐，進而牽動美股走勢。影響本周股市走向的關鍵是13日的6月消費者物價指數（CPI），經濟學家預期數據將高於5月的年增8.6％。

Bleakley顧問集團投資長布克法（Peter Boockvar）指出，通膨預料繼續上揚，主要原因是能源成本；6月西德州原油最高升至每桶122美元。不過不含食品與能源的核心通膨預期將下滑。

其他重要經濟數據包括6月生產者物價指數（PPI）和7月密大消費者信心，兩項數據分別於14日和15日出爐，密大的報告包含消費者通膨預期，是聯準會觀察的重要指標之一。

布克法表示，PPI是CPI的種子，預估PPI年增 幅可能持續超過10％。第二季財報季將由銀行打頭陣，摩根大通與摩根士丹利預計14公布財報，富國銀行與花旗集團業績將在15日揭曉。根據Refinitiv IBES數據，標普500指數成分股第二季獲利預估年增5.7％。

道富環球顧問投資策略師艾隆（Michael Arone）指出，投資人已預期財報季將面臨挑戰，市場反應值得觀察。第二季業績可望優於預期，但幅度不會太大。企業可能下修財測，好讓未來業績更容易超越預期。若分析師被迫下修企業全年獲利預測，將為美股增添波動。

科技股雲集的那斯達克指數8日小漲0.12％，以11,635.31點作收，寫下連續5個交易日收紅紀錄，此為開年來首見。標普500指數跌幅不到0.1％，收在3,899.38點，道瓊工業指數下跌0.15％，報31,338.15點。

三大指數周線同步收高，那指勁揚4.6％，標指揚升1.9％，道指表現相對疲弱，漲幅僅0.8％。