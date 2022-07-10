精誠(6214)6月營收33.37億元，年增28.02％，累計上半年營收154.11億元，年增8.76％，為歷年同期新高。精誠指出，上半年營收貢獻來自企業不斷增長的數位轉型需求，包含因應疫情所帶動的電商服務，由精誠提供電商整合平台，串接金流及物流、會員經營、大數據分析等加值服務，採取雲端訂閱模式，已累積多個品牌及製造業客戶導入。

精誠也指出，助攻企業永續發展的能源管理系統，也已獲多家製造業採用；綠能相關商機還包含電動車充電樁市場，整合精誠的omnixpay全支付服務，目前已與零售以及相關提供服務業者合作，陸續發展整合不同場域的電動車充電服務。此外，財政部向各大行庫下達推動數位金融，所帶動的「小核心大周邊」政策，也帶動精誠推動微服務相關業務的成長。

有機成長仍是精誠今年重要的發展策略，包括攜手互動資通積極投入EIM企業即時通訊協作市場，上半年已取得多家大型金控、銀行與製造業導入案例；精誠集團子公司嘉利與綠界科技的策略合作，啟動雙方在電商雲服務加值合作，打造更全面的一站式服務平台。精誠也積極進入海外市場，初期以日本及東南亞利基市場為目標，未來將攜手生態圈夥伴、企業客戶進軍海外，持續放大投資合作的綜效。

展望下半年，精誠仍持審慎樂觀看法，雖有少部分專案因疫情延遲驗收，但對整體營收獲利成長影響有限，此外，精誠也將持續鎖定電商服務、EIM企業即時通訊協作、綠色科技、資安、雲服務等策略產品，掌握市場商機，並協助客戶創造指數型成長曲線。