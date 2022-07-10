大陸新任民航局局長宋志勇表示，受疫情反復衝擊，上半年民航運輸生產跌入低谷，日航班量最低時只有2,967班，僅為2019年同期17.8％，整體虧損達人民幣（下同）1,089億元。

宋志勇指出，疫情前民航業連續11年盈利，2019年利潤總額達549億元，而疫情以來累計虧損近3,000億元。2022年上半年虧損超過了2020、2021全年的虧損額，截至目前，航空公司資產負債率達82.2％，較疫情前上升11.9個百分點，12家航空公司資產負債率超過100％。

騰訊財經報導，上半年的巨額虧損，與收入的下降與成本的激增有關。資料顯示，疫情前的2018、2019年，大陸國內民航業的營業收入均突破1兆元，而今年上半年的營業收入只有3,072億元，比疫情前下降41.8％。

來自民航年中會上的統計資料顯示，今年上半年，全行業完成運輸總周轉量293.4億噸公里、旅客運輸量1.18億人次、貨郵運輸量307.7萬噸，日保障航班量約8,000架次，只有2019年同期的46.7％、36.7％、87.5％、50％。

上半年飛機日利用率只有4.4小時，較疫情前下降4.9小時，全行業共有615架飛機停場封存，占全行業機隊規模15.2％。

收入銳減的同時，成本端的壓力則在不斷增加。宋志勇透露，受國際油價大幅攀升影響，燃油成本較去年同期增加222億元，預計全年可能增加860億元；受人民幣對美元貶值影響，匯兌損失較去年同期增加167億元；在疫情防控常態化下，防疫物資消耗也成為企業的剛性成本，進一步加劇了企業經營困難。

宋志勇表示，為此，民航局協調有關部門推出助企紓困政策，今年新爭取的金融、財政、稅費等紓困政策，預計將幫助企業降低虧損近100億元，各項政策有力支撐民航企業度過最困難階段。

宋志勇進一步指出，當前，行業恢復發展正處在「爬坡過坎」的關鍵時期，航班量自4月觸底反彈，6月24日單日航班量恢復突破1萬班，6月29日單日旅客運輸量突破100萬人次。