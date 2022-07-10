2022年上半年，A股二級市場表現不佳。年初至7月7日，上證綜指下跌7.57％，深證成指下跌12.93％，而創業板指跌幅最大，達14.23％。

但相比二級市場的疲弱表現，A股首發（IPO）市場相當火熱。尤其剛剛過去的6月份， IPO企業踴躍申報，據Wind數據統計，單月新增受理429家企業，光是6月的最後一周，6月27日至7月1日，就有185家IPO被受理。而在今年5月，單月新增受理企業僅為59家。

截至7月7日，將A股市場中輔導備案終止、已預披露更新、已受理、已問詢、已回復這幾項數據加總，A股共計有864家IPO排隊企業。若加上中止審查、暫緩發行等數量，IPO排隊數量過千家。

一位上海的財經公關人士認為，近期企業IPO申報數量猛增與申報時間點有關。財務數據有六個月有效期，再不申報材料就會過期。在6月30日前申報，材料可以使用上一年12月31日的財務數據。

文藝馥欣資本顧問創始人阮超則認為，當前的集中申報與疫情有關。之前因為疫情，中介機構多在北京和上海，很多企業推遲申報了。

但資深投行人士王驥躍則提出，當前IPO申報數量與去年成功上市數量有關。在註冊制改革試點並推進下，根據Wind統計顯示，2021年A股IPO上市數量為524家，該數字為近十年來IPO上市數量之最。

王驥躍表示，當上市成功的公司家數多了之後，第二年申報IPO的家數就會大幅增長。同行業有其他公司上市了，排名靠前的、還沒上的就會著急，因為害怕在競爭中處於相對劣勢。

Wind統計還顯示，2022年上半年A股一共169家企業IPO掛牌，另有兩隻非IPO新股（龍源電力借殼上市、觀典防務轉板上市），即171家企業上市。而2021年上半年，這一數字為259家。

在IPO數量減少的同時，上半年A股IPO募資額卻年增長45.77％。Wind顯示，截至6月30日，A股市場IPO募資總額為人民幣（下同）3,119.37億元，去年同期為2,139.94億元。其中滬深兩市150家新上市公司共募資3,090.58億，北交所19家企業募資28.79億。初步計算，上半年IPO企業的平均融資額年增加120.82％，平均每家IPO融資18.24億元。