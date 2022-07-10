陳時中、林佳龍選定了？ 蘇貞昌：各就各位、精彩可期 @中時新聞網 ​

行政院長蘇貞昌今（10）日上午前往文山景美社會住宅預定地視察，衛福部長陳時中也陪同到場。對於民進黨是否會徵召陳時中及無任所大使林佳龍選雙北，蘇貞昌表示，這兩人都是他的閣員，他對他們的能力非常熟悉，若能當市長必會有作為，說「各就各位、精彩可期！」

蘇貞昌表示，他對陳時中與林佳龍的能力、經驗非常熟悉，疫情兩年多以來，陳時中應對有方，有節奏讓民眾團結合作，走過各種困難階段，關關難過關關過，如今疫情來到恢復正常生活前的關鍵時段，民眾紛紛外出旅遊、用餐，出入境人數也提升到每周4萬人，可見防疫工作在困難中非常有成就。

蘇貞昌特別稱讚陳時中，他領導衛福部，不是只有防疫，其實在育幼、在長照、在各個方面都非常地有成就，如同今天來視察的社會住宅，在興建社會住宅，衛福部也都力爭一定要設有長照、設有幼托。

此外，蘇貞昌指出，新北選戰今年大有可為，林佳龍過去的學經歷相當完整，論述能力也一流，相信在好的基礎上，必能在選戰中有作為。不過蘇貞昌強調，還是要等選對會做出決定才能確定，他僅是因為對兩人有所認識，才會對他們有特別的期待。

陳時中則說，這是一個徵召案 一切都還沒定案 等定案再跟大家報告。