54歲的林小樓近來演出本土劇掀起回憶殺，童星出身的她，以武打電影打開知名度，尤其以1987年電影《新桃太郎》反串桃太郎走紅，但當年爆紅、名利雙收的背後，其實扛著母親的千萬賭債，她靠著拍戲賺錢來補媽媽的錢坑，儘管母女一度鬧僵，但孝順的林小樓仍護母說：「不要責怪我媽，這是我們的母女債」。

林小樓出道就以《鄉野人》奪下金馬、巴拿馬影展的童星獎，並以電影《新桃太郎》反串桃太郎走紅，林小樓以此爆紅、名利雙收，在國外也有高知名度，但林小樓卻成了好賭母親的搖錢樹，她當時只能拚命拍戲還千萬賭債，還和媽媽吵到要脫離母女關係，根據《三立新聞網》報導，林小樓說：「那時候才知道拍戲是賺錢」，這也成了她演藝事業的最大挫折。

有粉絲很可憐林小樓的過往，但林小樓則說：「我並不覺得我可憐」，認為這是她命中該去承受的，也有影迷忍不住替林小樓念媽媽幾句，她難過說：「不要責怪我媽，這是我們的母女債」，表示她和媽媽就是吵完就沒事了，現在林小樓和母親的感情很好，她常問中風行動不變的媽媽「老太婆你愛不愛我？」媽媽則回她：「愛啦！」

愛演戲的林小樓現在接演8點檔、單元劇，並透露表演是她的終身志業，而單身的林小樓則收養3隻流浪貓作伴，寵愛毛孩子的她有空時更會救援流浪貓，生活相當充實又富足。