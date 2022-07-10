面對低學習成就學生，如何讓他們產生信心？桃園市大興高中電機科主任陳世芳，推動學生考證照，經過10年努力，考照已成為全科運動，甚至近年來每位畢業生，皆可取得至少1-2張乙級證照，對他們升學及就業有很大幫助。陳世芳近日被教育部選為教育家人物典範。

「這裡的孩子喔，不愛唸書，大多是國中成績倒數的學生才會來念這學校，你要有心理準備。」陳世芳想起剛來大興高中報到時，電機科同事的耳提面命；然而，不愛唸書、對學習沒興趣，只是人們看見的結果，讓孩子失去學習動機的原因，又是什麼呢？

改變的起點究竟是什麼呢？答案是：「擁有一技之長，取得國家級認證」，陳世芳認為，這是最重要的槓桿，因為只要學生曾於國際級或全國性競賽中獲獎，或取得乙級以上的證照，即可透過技優甄審管道進入國立科技大學，使原本對未來失去信心的高職生，有了從底層翻身的可能。

陳世芳遇到一名曾經帶過的學生，發現他僅憑一張室內配線證照，從事水電工作，月薪即可衝上8萬元，「這個例子讓我充滿信心，因為就算不繼續升學，學生們也可靠著專業證照，改變自己及家人的生活。」

剛開始推動時，陳世芳完全不知道該如何說服學生去唸書、考照，只能用強硬的方式勉強學生去做，但效果不彰；後來發現，「真實的故事」其實最能鼓勵、引導人做出正面選擇，於是蒐集了歷屆學長如何憑藉證照從谷底翻身的奮鬥故事，用來鼓舞同學。

為了鼓勵學生，陳世芳自己也考取了4張乙級證照，「但學生比我還厲害，」老師被學生比了下去，是最驕傲的事，他得意的說，去年還有學生一口氣就取得了5張乙級，這樣的成績，「是全國第一啊！」

雖然費盡了心思，但陳世芳說，「引發動機」才是最重要也是最困難的部分，「學生在學校一定要快樂，否則他們會沒有學習的興趣。」也就是說，快樂的學習氛圍，最能幫助學生找到努力的理由。