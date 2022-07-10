消防人員獲報到場救災。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

烘焙店裡頭燒得焦黑。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苗栗市自治路一家烘焙店，今（10日）上午6點20分發生火警，路過的53歲張姓男子，熱心協助從外面救火，想不到屋內突然發出爆炸聲響，結果張男遭到灼傷，四肢約30％、2級灼傷，所幸送醫沒有大礙。

根據了解，該處為透天厝民宅，起火點為1樓烘培店店面，當時竄出火苗後，觸動保全公司的警報，保全人員聞訊趕往現場隔著店面玻璃查看，發現裡頭火勢不斷，樓上住戶也嚇得趕緊逃離，正當保全人員要敲碎玻璃救火，路過的張男見狀，見義勇為上前幫忙。

正當保全人員跟張男將玻璃打碎，拉水管救火時，烘焙店瞬間發生氣爆，張男後倒退仍遭到波及，其手腳都灼傷、頭髮也被燒焦，一旁的保全則趕緊先協助張送醫，所幸張男送醫救治，暫無生命危險。

苗栗消防分隊接獲後趕往救災，派出13名消防人員馳援，火勢也在上午7點01分控制住，沒有再延燒到樓上住宅。根據烘焙店負責人說，店鋪內只有擺放冰箱、烤箱等設備，昨天關店後就沒再開過門，不知為何會燒起來。而詳細起火原因仍待釐清。