因應萬安45號演習及年底九合一選舉！台中市警察局豐原分局9日舉辦「民防大隊豐原中隊111年度常年訓練」暨「111年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉」、「萬安45號演習」等講習；分別於勤務中心、豐原區、神岡區共8個地點採用「同步視訊教學」方式訓練，共有豐原、神岡區民防285人參與。

警方指出，豐原分局為有效提升民防協勤應變能力，對民防相關法令、工作概念認知、協勤技巧、福利互助規定，及培養團隊工作默契，強化警民合作及提升治安能量；透過訓練課程落實民防觀念、精進民防工作技能及提升協勤應變能力，以適時成為警方的助力。

分局長劉安杰強調，會中特別針對當前重點工作「萬安45號演習」，應協助警方順利引導所有行人、車輛，完成防空疏散避難；另「111年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉治安維護工作」，提示重中之重在查賄、布雷、查處假訊息等治安重點工作。

會中並要求警方及協勤民力，謹守「依法行政、行政中立」原則，全力以赴；選舉前做好各項整備工作，選舉中落實選舉活動安全維護，選舉後防止事故發生，務使選舉工作順利進行，圓滿達成任務。