鄭宏輝9日下午邀約沈慧虹與柯建銘共商輔選策略，並允諾擔任沈團隊的「總督導」，沈慧虹新竹隊已然成形。（摘自柯建銘臉書／陳育賢新竹傳真）

原爭取參選新竹市長的行政院顧問鄭宏輝，在民進黨宣布提名沈慧虹後，多日未在公開場合現身，沈慧虹昨天深夜在臉書貼文表示，鄭宏輝9日下午主動邀約她與「總教練」柯建銘共商輔選策略，並允諾擔任沈團隊的「總督導」，沈慧虹新竹隊已然成形，柯建名也在臉書貼文公布這項好消息。

沈慧虹在臉書貼文表示，感謝鄭宏輝政務顧問主動關心與邀約，昨天下午一同和「總教練」、民進黨立院總召柯建銘討論輔選團隊，她要感謝柯總召擔任主任委員、鄭宏輝顧問擔任總督導、市議員兼民進黨發言人李妍慧擔任總幹事、市議員兼黨部主委陳建名擔任執行總幹事，團結全力為她輔選。

她說，為了延續新竹市的幸福，感謝黨內先進的支持，新竹隊的特色就是團結，我們都有相同的目標，就是要為這座城市好，要為我們共同的故鄉—新竹奉獻所長，選戰倒數139天，新新竹隊全員到齊，我們會繼續努力，用最大的誠心與決心，爭取市民的支持與認同。

柯建銘也在臉書PO文指出，「永遠的新竹隊 總督導上任」！行政院政務顧問鄭宏輝承諾諾言，尊重黨的提名，支持沈慧虹，一定是永遠的新竹隊，主動邀約沈慧虹討論、關心選情，共商後續輔選事宜，提供選戰經驗，答應擔任競選總部「總督導」。

柯建銘也說，「主任委員」當然沒有人敢跟我搶，李妍慧擔任總幹事、陳建名擔任執行總幹事，猶如車之四輪，加速前進，把沈慧虹送入市府。永遠不變的是新竹隊共同的承諾與決心，為故鄉新竹，再創光榮、偉大。

他同時表示，一時間想起前天晚上在280年歷史的「長和宮」（外媽祖廟）前「慧虹開講」，老祖先的智慧，在乾隆7年（1742年）所取的廟名，不早就告訴我們「長久合作、和諧無間」（長和宮），這正是新竹隊的精神。