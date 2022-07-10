桃園市龜山區有民眾報案指有糾紛，但員警到場處理，意外發現24歲吳姓男子竟在2樓沿著商家招牌爬離，員警上前關心，男子竟躲在天花板夾層，才發現竟是通緝犯，隨即逮捕解送歸案。

警方表示，龜山派出所警員黃翔麟、陸昀佑及實習生莊家綸巡邏勤務時，接獲派案表示有民眾需要警方協助，經員警前往該址均未發現需要警方協助的民眾，抬頭一看才發現一名男子竟然攀附在2樓商家招牌上，員警深怕男子從2樓摔落，告知男子不要亂動並欲上樓給予協助，沒想到男子疑似做賊心虛，突然跳入屋內消失的無影無蹤，員警發覺有異立即通報警網來協助挨家挨戶訪詢，卻都遍尋不著吳男下落，此時實習生莊家綸發現該樓層公共空間的天花板疑似有被移動過的痕跡，這才發現原來男子竟然躲在天花板夾層內，並經員警利用小電腦查證男子身分，沒想到吳姓男子竟然臺北地院發布之洗錢防制法通緝犯，員警馬上逮捕吳男並帶回訊問，警方訊後將吳男移送台北地院偵辦。

吳男稱，因為聽到警笛聲以為是警察要來找他，才會想從2樓沿著招牌逃離，這也讓警方哭笑不得，龜山派出所副所長曾儒義也對實習生莊家綸的敏銳觀察力讚譽有佳，並期許莊員能利用實習期間好好觀察學習，學以致用，畢業後共同為維護社會治安來努力。