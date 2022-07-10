面對外界謠傳勇士考慮重新找回籃網前鋒杜蘭特尋求衛冕的誇張爆料，最近都在打小白球的勇士當家球星史蒂芬柯瑞，終於有所回應了，他在接受《NBC灣區》訪問時表示，「像是這種流言或類似事情，一直都是NBA與這個聯盟本質的一部分，你就是讓他們去說吧！」

「你知道事情變化能有多快，但我喜歡我們現在處境。」柯瑞說，儘管他並未把話說清楚，卻可以聽出柯瑞暫時滿足現況，沒有想過勇士假如可以重新找回杜蘭特，是否會更容易完成衛冕，他只把這種謠言當作聽完就好，反正這一切他也無法控制。

只是勇士想要重新找回杜蘭特，確實不太符合實際狀況，勇士也必須花上不小代價，才有可能跟籃網換來還有合約在身的杜蘭特，反正勇士今年奪冠的主力陣容，包含柯瑞、克雷湯普生、威金斯、卓雷蒙格林、普爾與盧尼都沒走，何必要冒險做出豪賭呢？

目前勇士雖走了小培頓、托斯卡諾安德生、別利查、達米安李、歐托波特等綠葉球員，卻也準備迎接懷斯曼傷癒復出，且找進迪文森佐，還有庫明加、穆迪等年輕好手，整體爭冠戰力並未受到太多影響，甚至板凳深度越來越好，找回杜蘭特或許沒太大意義。