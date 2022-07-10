日本前首相安倍晉三8日上午為候選人站台遇刺後，夫人安倍昭惠隨即從東京趕往奈良。

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，日媒指出，夫人安倍昭惠趕赴醫院後絕望呼喚丈夫小名「小晉」，在場自民黨人士也不斷呼喊「首相」、「主席」，無奈安倍晉三最終仍回天乏術。和安倍昭惠為閨密的日本女星神田宇野9日也發布訊息，透露安倍昭惠到現在仍無法相信丈夫已經離世。

8日上午，日本前首相安倍晉三在奈良為候選人站台時遭到槍擊，日媒報導，夫人安倍昭惠在第一時間聽聞丈夫遇刺時隨即衝出東京住家，搭乘新幹線趕赴奈良，當時安倍晉三已性命垂危，在等了4個半小時後，夫人抵達醫院8分鐘後傷重辭世，讓日本民眾悲痛認定安倍一定是在等夫人。

日本共同社9日晚間報導，自民黨人士透露了安倍昭惠抵達醫院後夫妻相聚的最後時光，安倍昭惠在抵達奈良醫科大學醫院時，即不斷呼喚安倍晉三的小名「小晉、小晉」，希望安倍晉三醒來，在場自民黨安倍派人士也不斷呼喊「首相」、「主席」，可惜當時已經處於心肺驟停的安倍晉三心跳並沒有恢復，醫院最後向安倍昭惠說明「復甦困難」，最終在日本時間下午5時3分確認安倍急救無效身亡。

據日媒「Sponichi Annex」報導，奈良醫科大學醫療團隊在記者會上表示，當救難人員趕到現場為安倍急救時，他當時已經處於心肺驟停狀態，即便醫院後續緊急為安倍晉三止血、輸血，但因為安倍晉三已經處於大量出血、失去凝血功能的狀態，醫院最終一共為安倍輸血100袋200毫升的血袋，也就是約輸血超過2萬毫升，為安倍晉三急救的福島秀健醫生表示，安倍多處流血，無法完全止血。

另據日本媒體《每日運動》（デイリースポーツ）報導，安倍昭惠的閨密、日本女星神田宇野9日也在Instagram發文透露安倍夫人的近況，她說安倍昭惠告訴她，至今仍無法相信丈夫已經離世，神田宇野也不敢相信，整晚都感到悲傷與怨恨，很擔心安倍昭惠的身體狀況，希望好友能堅強面對、前進。