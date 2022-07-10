疫情兩年多以來，許多老餐廳黯然收攤，開業36年的牛肉麵連鎖品牌「三商巧福」卻屹立不搖，網友好奇：「三商巧福靠什麼賣這麼久」，引來熱烈討論。

三商巧福隸屬三商企業，前身為1983年成立的三商速簡餐廳，當時還是全台第一家台菜速食店；1984年改賣牛肉麵，稱七七巧福；1986年才改成現在的名字。

網友PO文，他認為三商巧福雖然長壽，「但吃過差不多5次，印象中沒特別好吃」。原PO補充問，巧福的飯類商品輸很多便當店，價格也沒有比較便宜，為什麼可以戰這麼多年？是有什麼必吃的東西嗎？

「試試牛三寶牛肉麵」、「你知道很多人吃了30年嗎」、「從小吃到大，習慣了」，許多網友表示，三商巧福至少有一定水準，不至於踩到雷，加上門市都有冷氣、飲料供應，整潔度也勝一堆牛肉麵店，所以不會倒。

更有網友分享隱藏菜單，「你知道它的酸菜才是最強的嗎」、「桌上都有酸菜，免費加爆」、「牛肉麵湯頭還可以，但加了酸菜就是不一樣」、「大推酸菜和辣椒」，「可以加一堆酸菜就是爽」。