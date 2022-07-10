《唐卡洛》故事情節有如宮鬥劇，10月下旬將在台首演。（衛武營國家藝術文化中心提供）

由衛武營國家藝術文化中心和比利時列日皇家劇院跨國合作的歌劇《唐卡洛》，以服裝和布景呈現西班牙菲利普二世執政時的場景。（衛武營國家藝術文化中心提供）

由衛武營國家藝術文化中心和比利時列日皇家劇院跨國合作的歌劇《唐卡洛》，10月下旬將在台首演，這可說是歌劇大師威爾第創作生涯最偉大的作品之一。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，全劇改編自文學家席勒的同名戲劇作品，「這個共同製作的版本很特別，在服裝和布景會重現西班牙菲利普二世執政時代的場景，是一齣全古裝的歌劇製作。」簡文彬表示，上一次在台灣看到全古裝歌劇，已是2007年德國萊茵歌劇院和國家交響樂團合作的理查．史特勞斯《玫瑰騎士》。

《唐卡洛》有如宮鬥劇，故事描述西班牙王子唐卡洛和法國公主伊莉莎白和相戀，原本要結婚，卻被父親菲利普二世奪愛，愛人變繼母，父子倆人就此結下心結。

簡文彬表示，因應全球海運塞港問題，載滿服裝和道具的貨櫃，5月已從比利時出發，運送來台，預計有4百多套古裝、1千多套配件。此外，由於將連續演出四天，也特別安排了兩組卡司，讓國內外優秀歌手、樂手都能有所發揮。活躍的女高音耿立、次女高音翁若珮等人都將參與演出。

此外還有「衛武營歌劇導演大師班」、歌劇《唐卡洛》導演及設計講座與「解密歌劇工作坊」等活動。演出將於10月27日至30日在衛武營歌劇院登場。