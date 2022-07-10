好萊塢知名女星安柏赫德（Amber Heard）輸掉與前夫強尼戴普（Johnny Depp）互控誹謗的離婚官司後，遭法院判賠1035萬美元（約3億台幣），事後她雖不滿判決結果決定上訴，但法院卻強硬要求她得先支付賠款，讓她經濟情況陷入危機，如今也傳出連她先前所投保的保險公司也拒絕支付她高額的保險金，令安柏赫德面臨各種打擊。

根據媒體《每日郵報》的報導，安柏赫德在提告強尼戴普之前，曾向「紐約海事和綜合保險公司」購買了一份100萬美元（約新台幣2976萬元）的責任險，打算未來若自己敗訴，可以用保險公司所提供的保險金賠償給前夫。不過，該保險公司近日卻傳出拒絕替安柏赫德支付800萬美金（約2.38億台幣）的賠款，原因是安柏赫德對強尼戴普的指控是「不實且帶有惡意」，而先前他們所簽訂的保險合約中，就有明確寫著「如果投保人有故意或不當的投保行為，保險公司可以拒絕支付理賠金」。

而據傳，安柏赫德為了不要讓自己賠到一無所有可說是無所不用其極，除了在本月1日透過團隊指控陪審團的一名審查員身分與資料不符外，還指出自己提供了許多遭到強尼戴普施暴的證據，但對方卻始終「無法證明自己沒有攻擊過安柏」，也不曾證明安柏赫德所寫的爆料專欄是出自惡意，因此團隊要求法院撤銷1035萬美金（約3億元台幣）的賠償金判決，令大眾全傻眼。

不過即使如此，安柏赫德的名聲已掃地，恐難在演藝圈翻身。根據外媒《Mirror》報導，安柏赫德的前經紀人傑弗瑞近日出面接受媒體採訪時，透露自己當年在安柏17歲時便簽下她，直到安柏因《水行俠》爆紅前才解約，而如今安柏已被許多好萊塢的大製片給封鎖、列入黑名單，不會有人想找她拍片，更直接表示「她與強尼戴普之前的遭遇一樣，徹底被好萊塢拋棄了」。

但傑弗瑞也強調，安柏是個聰明人也擁有不會放棄的個性，因此即使將來沒人找她拍片，她也可能會選擇自己製作產出新作品，而站在前經紀人的立場，傑弗瑞還是建議安柏現階段應該要學習強尼戴普「在被唾棄的時間裡，做些更有意義且實際的事情」。